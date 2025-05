En plena investigación del Gobierno sobre las eléctricas para determinar las causas del apagón masivo, José Donoso (Madrid, 1958) observa con tanta frustración como prudencia ... cómo el sector fotovoltaico se ha convertido en el chivo expiatorio del 'cero energético'. Con los datos disponibles, este economista de formación, más de treinta años de experiencia en el sector de las renovables y cabeza visible de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), defiende que el foco se ha puesto de forma equivocada en esta industria. «Que una central fotovoltaica se desconecte no puede producir un aluvión como el que sucedió», asegura.

–Con la información que se conoce, ¿qué sucedió el lunes?

–A las 12.32 minutos se produce una caída de producción en una planta. Un segundo y medio después una segunda. Y tres segundos después Francia corta la interconexión. No sabemos cuál fue el origen de la perturbación, pero según nuestras informaciones ya fue detectado a las 12 de la mañana. A esa hora algunas plantas nos han comunicado que empezaron a sufrir perturbaciones que estuvieron a punto de hacer saltar las protecciones. No es que de golpe se cayeran 15 gigavatios. Hay unos algoritmos que detectan el problema y responden y funcionan. Pero es que todo lo que estaba conectado –fotovoltaica, nuclear, gas...– en aquel momento se desconectó.

–Red Eléctrica Española (REE) apunta a que esas perturbaciones se localizaron en el suroeste de España y a que la generación afectada fue la solar.

–Posible es. Pero fue consecuencia, no causa. Supongamos que es verdad, que fuera una planta. Estamos hablando de dejar de producir 100, 200 o como mucho 300 megavatios en un sistema que tiene más de 100.000. Nunca sería responsabilidad de una planta, eso está pasando en todo momento, ya sean fotovoltaicas, eólicas o nucleares.

–¿Y por qué cree que se está señalando entonces a la fotovoltaica?

–Creo que ahí Redeia [la matriz de REE] se ha precipitado. Esa información todavía no está, es una presuposición pero no tienen esa certeza. Siempre, obviamente hay una primera planta y pudiera ser que fuera fotovoltaica. Pero fue estrictamente casualidad más que causalidad. También se ha hablado de que había mucha energía renovable en la red en su momento. Sí que la había, pero inferior a muchos otros días de este año o del anterior y nunca pasó nada.

El relato político «Debería haberun pacto social en relación a cuál es el mix energético que quiere este país»

–¿Son interesadas las opiniones que se están vertiendo?

–Ahora hay dos debates importantes en España. Uno es el cierre de las nucleares y otro es si tenemos que acelerar el proceso de transición ecológica o hay que esperar más. Muchos de los que opinan están cometiendo el error de ponerse esas anteojeras.

–¿Qué responsabilidad tiene Red Eléctrica?

–Su responsabilidad es ser el director de orquesta y quien tiene que decidir cuál es el mix eléctrico adecuado en cada momento para la seguridad del suministro. Obviamente, tiene un papel fundamental en este tema.

–¿Y en esta crisis en concreto?

–Hasta que no sepamos qué ha pasado no se pueden poner las responsabilidades y ver quién o qué falló. Somos los primeros interesado en que se aclare.

–¿Cómo valora la gestión de Beatriz Corredor al frente de REE?

–En una empresa así el papel de la presidenta está muy limitado y lo que importa es su estructura, con unos órganos directivos y un cuerpo muy técnico y con muy buenos técnicos. No puedo hacer una valoración negativa.

Futuro de las centrales «En caso de cierre de las nucleares, nuestro sector puede cubrir ese hueco sin problemas»

–Sí fue llamativo que en las primeras 48 horas la cara visible fuese el técnico Eduardo Prieto

–Personalmente prefiero dar la cara en situaciones difíciles, pero son decisiones de comunicación. ¿Habría cambiado algo si hubiese hablado la presidenta? No habría sido muy diferente.

–¿Es contraproducente que el Gobierno se apropie de la bandera de las renovables y la oposición del discurso pronuclear?

–Absolutamente. La politización de un tema que es técnico y económico me parece un grave error. Hay que ver qué tecnologías aportan a nuestro país y por cuáles nos interesa apostar. Debería haber un pacto social en relación a cuál es el mix energético que quiere este país. Lo más interesante es que la fotovoltaica está aportando a España por primera vez una ventaja competitiva en el factor energía.

–¿Hay que mantener las nucleares operativas para mantener estable el mix eléctrico?

–No opinamos sobre otras tecnologías. Queremos que se cumpla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) tal y como está concebido. Pero en el caso de cerrar las nucleares, creemos que el sector fotovoltaico puede cubrir ese hueco sin problemas.

–Expertos han señalado a los precios negativos de las últimas semanas, en las que muchas renovables están tirando los precios. ¿Se trataba de una especie de aviso de un exceso de producción de las energías limpias?

–Sí y no. Había un exceso de renovables en ese momento. Pero no globalmente en el sistema. Los precios medios del sistema eléctrico siguen siendo caros. Tenemos un sistema de fijación de precios de los años 80 y ahora estamos en un nuevo paradigma en el que la mayor parte de las tecnologías son renovables –que no tienen coste variable– haciéndolo inadecuado. El problema es que al ser un sistema europeo hay que poner de acuerdo a todos los gobiernos para reformarlo.

–¿Qué mejoras son acuciantes?

–Sustituir ese sistema de mercado por otro de subastas competitivas, más almacenamiento para que esa producción fotovoltaica no se desperdicie y agilizar los sistemas administrativos.

–¿Puede derivar este episodio en una crisis reputacional del sector?

–No lo creo. Los inversores conocen la tecnología. Lo que puede alejarles es la inseguridad jurídica, si se cambian las regulaciones, si algunas comunidades ponen impuestos sobre beneficios o si los términos del PNIEC se modifican.