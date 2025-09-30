La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont participa en una conferencia. EP

Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia

Junqueras oficializa su candidatura a presidir la Generalitat

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:11

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el referéndum ilegal del 1-O de 2017, en vísperas de su octavo aniversario. ... Puigdemont ha asegurado que dieron con la «fórmula», que ha calificado de «éxito», pero ha pedido «paciencia» para culminar la secesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  3. 3 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  6. 6 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  7. 7

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  8. 8 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  9. 9

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  10. 10

    El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia

Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia