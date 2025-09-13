La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez, durante una visita a las tropas españolas desplegadas en Letonia. EFE

PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción

Los populares exigen a Sánchez que detalle los medios militares que enviará el este de Europa para reforzar el despliegue de la Alianza

Ander Azpiroz

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:08

La política internacional, tradicionalmente considerada de Estado y punto de encuentro entre Gobierno y oposición, también salta por los aires en medio de esta legislatura ... de crispación. La OTAN e Israel se han convertido de la noche a la mañana en dos nuevos puntos de fricción entre los dos grandes partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  5. 5 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  6. 6 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  7. 7 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  8. 8 Una doctora murciana alerta del peligro de usar este tipo de canela tan habitual: «Nos estamos intoxicando»
  9. 9

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  10. 10 Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción

PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción