El PSOE niega tener en nómina a la militante que negoció con imputados contra la «Camorra» de la UCO

El PSOE se desentiende de la actuación de la que fuera teniente de alcalde socialista de Vega de Pas, Leire Díez, en su intento de ... obtener información comprometedora contra el teniente coronel de la Guardia Civil que investiga varios de los casos que afectan al entorno de Pedro Sánchez a través de una negociación con el presunto cerebro de la trama de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, el presidente del grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn López Tapias.

La dirección del PSOE ha hecho público hoy un comunicado en el que tilda de «difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido» la información publicada este lunes por El Confidencial, en la que se recogen los audios de una videoconferencia mantenida entre Díez y Hamlyn, actualmente en Dubai, y en la que la también exdirectora de Relaciones Institucionales en Correos y exdirectora de Filatelia señala al teniendo coronel Antonio Balas como «verdugo».

El objetivo de esa reunión -grabada por Hamlyn y en la que Díez estuvo acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Teijelo- era obtener documentos, «un papelito», que permita manchar el nombre del jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y responsable de las investigaciones relacionadas con las causas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez; el fiscal general del Estado o el caso Koldo.

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. (…) Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él», se escucha a Díez.

Hamlyn tiene contraída una deuda con la Hacienda vasca (cuyo pago ha sido ahora aplazado) y se presenta así mismo como víctima de un montaje. En la grabación pide saber qué obtendría él a cambio. La socialista asume su marco.« Tú has sido víctima de la Camorra, pero de la, de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil. ¿Vale?», dice. Y le asegura: «Esto es fácil, verás, si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado». El presidente de Hafesa aseguraba que tenía pruebas de que los mandos de la UCO «traían contenedores de coca».

El Confidencial identifica a Leire Díez como colaboradora e incluso mano derecha del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que el empresario del 'caso Koldo' también imputado en la causa de los hidrocarburos, Víctor de Aldama, atribuyó en sede judicial el cobro de mordidas a cambio de obras públicas en el País Vasco. Ferraz desmiente «de forma categórica» la información en la, dice, que «se imputan unas actividades a esta formación política de forma falsa e interesada» y anuncia que «se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas».