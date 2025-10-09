La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana 'Alice' llega a la Región y deja casi 40 litros en una hora en Murcia y 20 en Cartagena
José Luis Ábalos y Koldo García Efe

Prostitutas y mucho 'cash' en los mensajes del 'caso Ábalos': «Jose dice que vayan las dos»

Los wasaps más íntimos anejos al informe de la Guardia Civil describen el continuo trasiego de metálico del exdirigente socialista para todo tipo de gastos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:27

Comenta

Son centenares de wasaps y 'cash' y transferencias por todos sitios. Una avalancha de mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo García que dibujan la ... verdadera vida de José Luis Ábalos más allá de la fachada del ministerio o más allá del pulcro dirigente del PSOE o del diputado. Un continuo trasiego de dinero en metálico o con Koldo como pantalla. Decenas de miles de euros que durante años que gestionaba su asesor, ya fuera para pagar prostitutas o para abonar la pensión de sus hijos. Esos mensajes, a los que ha tenido acceso este periódico, han sido aportados como anexo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al vasto informe patrimonial del Ábalos enviado al Supremo la pasada semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  3. 3 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  4. 4 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  7. 7

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  8. 8 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  9. 9 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  10. 10

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Prostitutas y mucho 'cash' en los mensajes del 'caso Ábalos': «Jose dice que vayan las dos»

Prostitutas y mucho &#039;cash&#039; en los mensajes del &#039;caso Ábalos&#039;: «Jose dice que vayan las dos»