El PP ningunea la propuesta de Sánchez: «No puede aprobar unos Presupuestos y quiere solucionar Gaza»
Los populares consideran «compatibles» las declaraciones de María Guardiola, que tacha la situación en Palestina de «terrible», y las de Almeida, que afirma que «no hay genocidio»
Madrid
Martes, 9 de septiembre 2025, 16:28
El PP considera que la posición del Gobierno sobre Oriente Próximo es «un ejercicio de frivolidad». «Un Ejecutivo que no puede aprobar los Presupuestos se ... cree capaz de solucionar el conflicto de Gaza», ha afirmado la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha rechazado pronunciarse sobre el término «genocidio». «Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Pedro Sánchez. De ahí la frivolidad», ha añadido.
En los últimos días, en el PP se han escuchado distintas voces sobre el conflicto. Mientras que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, pidió «no permanecer indiferentes» ante «tanto sufrimiento», el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo que «no hay genocidio» y acusó a la izquierda de «fomentar el antisemitismo». Las dos posturas «no son incompatibles», afirma Muñoz. «Cualquier persona piensa que lo que está ocurriendo en terrible», ha apuntado.
«Desde el PP llevamos tiempo pidiendo que termine el conflicto y que Hamás libere a los rehenes. Nuestra postura es la que promovieron los países árabes en la ONU hace unos meses: que Hamás deje el gobierno en Gaza y que libere a los rehenes», ha incidido.
