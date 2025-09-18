La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. PP

El PP cree que el fiscal general usa la investigación en Gaza «para protegerse a sí mismo»

Los populares consideran que García Ortiz solo busca «un escudo» y exigen su dimisión por el supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:47

El PP cree que la decisión del fiscal general del Estado de investigar los crímenes cometidos por Israel en Gaza es solo «un escudo para ... protegerse a sí mismo» y no dimitir por el supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz «busca escudos para protegerse a sí mismo», ha afirmado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha reclamado al fiscal general que «dimita».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  7. 7 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  8. 8 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  9. 9 Unas 150.000 personas de riesgo se revacunarán frente al neumococo en la Región de Murcia
  10. 10 Dos arrestados por una agresión con un cuchillo a un hombre en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP cree que el fiscal general usa la investigación en Gaza «para protegerse a sí mismo»

El PP cree que el fiscal general usa la investigación en Gaza «para protegerse a sí mismo»