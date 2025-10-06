La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, da una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido. EFE

El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO

Gamarra urge a Sánchez a dar explicaciones por el «origen» del dinero en metálico y carga contra el «silencio cómplice» de sus socios parlamentarios

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:07

Comenta

El PP no suelta la presa e insiste en que Pedro Sánchez debe dar explicaciones cuanto antes por el «origen» del dinero en metálico que ... circulaba por Ferraz y que, según recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), acababa en el bolsillo del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y del que fuera su asesor Koldo García. Los populares, que no quieren quemar todavía la carta de la citación en el Senado del presidente del Gobierno, ampliarán la lista de comparecientes de la comisión de investigación con los dos últimos gerentes del PSOE y las dos secretarias encargadas de entregar esas cantidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  3. 3

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  4. 4 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  5. 5

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  9. 9

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites
  10. 10 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO

El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO