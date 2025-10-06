El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO

El PP no suelta la presa e insiste en que Pedro Sánchez debe dar explicaciones cuanto antes por el «origen» del dinero en metálico que ... circulaba por Ferraz y que, según recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), acababa en el bolsillo del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y del que fuera su asesor Koldo García. Los populares, que no quieren quemar todavía la carta de la citación en el Senado del presidente del Gobierno, ampliarán la lista de comparecientes de la comisión de investigación con los dos últimos gerentes del PSOE y las dos secretarias encargadas de entregar esas cantidades.

En concreto, el primer partido de la oposición llamará «en las próximas semanas» a Mariano Moreno Pavón y a su sucesora Ana María Fuentes para qué expliquen el funcionamiento interno de las finanzas socialistas siendo Sánchez secretario general. Junto a ellos, tendrán que comparecer Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, para que aclaren de por qué «guardaban ese dinero y cuál era el origen del mismo». Según los conservadores, el estudio de los agentes «eleva de manera contundente las sospechas en relación a la financiación irregular del PSOE con pruebas», y por eso reclaman explicaciones a estos trabajadores. «Son los que mejor conocen los pagos realizados porque son los que los han autorizado», explicó la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, este lunes tras la reunión del comité de dirección en la sede nacional de Génova.

La ex secretaria general de los populares insistió en la necesidad de aclarar cuál es el origen de ese dinero, dónde están los extractos bancarios que demuestren un origen ilícito, así como los comprobantes de esos pagos. Según denunció, el sistema de cobros estaba «perfectamente establecido» y «diseñado con un lenguaje gansteril» que utilizaba las mordidas para «pagar prostitutas, viajes y joyas». «Ferraz ha sido la guarida de presuntos delincuentes y Moncloa el business center de los Sánchez Gómez», aseveró Gamarra.

Presión sobre los aliados

En la dirección nacional del PP creen que la fotografía de un sobre repleto de dinero con el membrete del PSOE es «la dura realidad de la política sanchista en nuestro país». Y representa la «prueba» irrefutable de que quienes acompañaron a Sánchez en las primarias «se forraban con dinero del que no se sabe su procedencia».

Los populares elevan la presión sobre los socios del jefe del Ejecutivo, que pusieron como «línea roja» la posible financiación irregular del PSOE para dejarlo caer y que 72 horas después de conocerse el informe de la UCO guardan silencio. «¿No tienen nada qué decir?», hurgó en la herida Gamarra, que insistió en que el silencio «les convierte en cómplices».