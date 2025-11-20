La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz y Ernest Urtasun. EP

Sumar tacha la sentencia de «combate político» contra el Gobierno

La formación de Yolanda Díaz cree que el fallo del Supremo sobre Álvaro García Ortíz es un «intento de injerencia en la vida democrática de nuestro país»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:21

Comenta

Sumar ha reaccionado de forma furibunda a la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación ... de secretos. Para el partido de Yolanda Díaz, esta decisión es «la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno». En una nota de prensa, el socio minoritario del Ejecutivo de coalición cree que la sentencia se basa «en indicios débiles» y «sin una sola prueba directa de la filtración». «Solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país», zanjan desde la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  7. 7 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  8. 8

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025
  10. 10 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sumar tacha la sentencia de «combate político» contra el Gobierno

Sumar tacha la sentencia de «combate político» contra el Gobierno