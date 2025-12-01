La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Antonino Delgado e Irene Montero este domingo en la manifestación en Sevilla. EFE

Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas

La militancia del partido morado elige al parlamentario y guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado como cabeza de lista para las autonómicas

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:17

Comenta

No habrá papeleta conjunta Podemos-Sumar en Andalucía. Así lo han confirmado en el partido morado de manera tajante este lunes, ahondando la brecha que ... les separa de la organización de Yolanda Díaz y anticipando un escenario de división entre las izquierdas en el próximo ciclo electoral. La candidatura a la Junta de los de Ione Belarra estará encabezada por el parlamentario y guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado, recién rartificado como cabeza de lista a la cita electoral por la militancia de la organización.

