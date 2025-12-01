Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas

No habrá papeleta conjunta Podemos-Sumar en Andalucía. Así lo han confirmado en el partido morado de manera tajante este lunes, ahondando la brecha que ... les separa de la organización de Yolanda Díaz y anticipando un escenario de división entre las izquierdas en el próximo ciclo electoral. La candidatura a la Junta de los de Ione Belarra estará encabezada por el parlamentario y guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado, recién rartificado como cabeza de lista a la cita electoral por la militancia de la organización.

El propio Delgado, en rueda de prensa en Sevilla, ha vuelto a reivincidar a su partido como la «alternativa de izquierda valiente» para las próximas elecciones autonómicas previstas para el año 2026, y descartando replicar el «modelo Sumar» en dichos comicios. De esta forma, no contempla sumarse a una coalición como la de Por Andalucía que aúna a Izquierda Unida y a Movimiento Sumar para dicha cita electoral, y frente a ello reivindican el «modelo de Unidas Podemos», que en la anterior legislatura unió a IU y Podemos, pero no a Sumar. Una fórmula que sí pondrán en marcha en Extremadura.

Por su parte, la Por Andalucía ya había anunciado que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, encabezará su candidatura a la Junta a dichos comicios, en los que la marca que en las elecciones andaluzas de 2022 integró a Podemos, IU y Más País Andalucía, entre otras formaciones de izquierda.

«Operación Sumar»

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, que se encontraba en Madrid en el marco de un desayuno informativo organizado por el 'Club Siglo XXI', también ha rechazado repetir la «operación Sumar» y, por tanto, reeditar alianzas con la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al sostener que solo ha servido para «desactivar» a la izquierda y que sus votos «terminen en el PSOE».

«Si se me pregunta si creo que hay que repetir la 'operación Sumar', que ha servido para desactivar a la izquierda y para que los votos de la izquierda terminen en un PSOE que está esperando que la derecha golpista bajen los fusiles y a reconciliarse con el poder, digo claramente que no. Creo que esa fórmula no funciona», ha remachado la exministra de Igualdad.