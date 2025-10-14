La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo presenta este martes en Barcelona su décalogo de medidas sobre la inmigración. Efe

El plan migratorio de Feijóo frente a la «demagogia extremista» de PSOE y Vox: «la nacionalidad española no se regala, se merece»

El líder de los populares defiende su propuesta para acabar con el actual «descontrol» del Gobierno en esta materia y carga contra sus rivales a izquierda y derecha por «no hacer nada» o «acribillar» para ganar votos

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Alberto Núñez Feijóo presentó este martes en Barcelona su plan migratorio con el que pretende diferenciarse tanto del Ejecutivo de Pedro Sánchez como de Vox, ... a los que acusó de «utilizar este tema de forma partidista» y que pondrá en práctica si llega a La Moncloa tras las elecciones generales. El líder del PP defendió la necesidad de abordar este asunto «sin la demagogia extremista» de unos y otros sino «con unos principios sólidos, lejos del buenismo mal entendido que nos ha traído hasta aquí» y que ha hecho escalar a la inmigración del puesto undécimo al segundo entre las preocupaciones de los españoles. El presidente del Gobierno, en una entrevista en la cadena Ser, acusaba esta misma mañana a los populares de estar «blanqueando a la ultraderecha» por entrar a competir en esta materia, a y apostaba nuevamente por la inmigración regular. «No hacer nada y no hablar del tema, o acribillar para ganar votos. Es inhumano hacer un discurso a costa de los inmigrantes, pero también a costa de los recursos», respondía Feijóo, cargando las tintas en el Gobierno pero también en la formación de Santiago Abascal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  3. 3 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  4. 4 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  5. 5 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  6. 6 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  7. 7

    Los vecinos del Mar Menor se arman de garrafas y paciencia ante «unos días» más sin agua potable
  8. 8 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  9. 9

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  10. 10 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El plan migratorio de Feijóo frente a la «demagogia extremista» de PSOE y Vox: «la nacionalidad española no se regala, se merece»

El plan migratorio de Feijóo frente a la «demagogia extremista» de PSOE y Vox: «la nacionalidad española no se regala, se merece»