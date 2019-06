Otegi anticipa que Bildu estará en el minuto de silencio del Congreso por las víctimas Arnaldo Otegi. «Hay gente que sigue pensando que estirar el chicle del pasado le da réditos electorales», dice el líder abertzale R. C. Miércoles, 26 junio 2019, 22:36

Arnaldo Otegi, actual coordinador general de Euskal Herria Bildu, ha sido entrevistado en RTVE. El líder abertzale no ha querido condenar la violencia de la banda terrorista ETA. «Cuando se habla de las víctimas habrá que hablar de todas. Hay gente que sigue pensando que estirar el chicle del pasado le da réditos electorales». «Nunca me he alegrado por el sufrimiento de las víctimas», ha insistido y se ha descolgado de las acciones de ETA al encuadrarse en el campo político. No obstante, el dirigente ha anticipado que aunque seguramente no habrá representación el acto de este jueves en el Congreso de los Diputados sí que habrá al menos un representante de Bildu en el minuto de silencio posterior.

Respecto a un posible apoyo de su partido a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España, ha asegurado que la intención es tratar de impedir el ascenso de la extrema derecha pero sin dar un apoyo explícito al PSOE. «No bloqueo, no cheques en blanco», ha resumido sobre la futura votación.

La entrevista se ha desarrolado en el Canal 24 Horas en el programa 'La Noche'. Es la primera que Otegi ha concedido a un medio de RTVE. Varias asociaciones han criticado con dureza, como la AVT, Vox y algunos dirigentes del PP.