Pedro Sánchez y Begoña Gómez la pasada semana Efe

La Oficina de Intereses vuelve a archivar la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

«No se ha encontrado vinculada por una relación laboral ni profesional» de Begoña Gómez con la compañía que obligara al presidente a abstenerse, zanja el organismo que dirige en ministro Óscar López

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:30

Un día después de que se conociera que al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses ( ... OCI) que investigara de manera efectiva si Pedro Sánchez debió abstenerse en el debate por el rescate a Air Europa dado el mecenazgo de la aerolínea a las actividades profesionales de su mujer, este organismo (dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López) ha hecho público que ha vuelto a archivar la denuncia que en su momento presentó el PP.

