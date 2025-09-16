Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid

Nueve bomberos del Ayuntamiento de Madrid resultaron heridos, dos de ellos de carácter grave, la mañana de este martes durante las labores para extinguir un ... violento incendio declarado en la cocina en el restaurante El Ñaño, en el número 1 de calle la calle Amador de los Ríos en el barrio de Chamberí, en Madrid, contiguo a la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Según han explicado fuentes de Emergencias, el incendio, ya extinguido en su totalidad y que se inició a las 12:30 horas en la cocina del restaurante, provocó una «gran cantidad de humo y calorías en el interior del local», en cuyo interior se vieron atrapados los efectivos del cuerpo municipal de Bomberos.

Los dos bomberos que han resultado con heridas de carácter graves fueron traslados al hospital de La Paz, mientras que el resto de afectados, con pronóstico de carácter leve, fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados a la zona y luego llevados a ese mismo centro sanitario.

En el momento de iniciarse el siniestro, el restaurante se encontraba cerrado al público, aunque había varios trabajadores del local trabajando en la cocina. Según el testimonio de éstos, el fuego se originó tras la explosión en la campana extractora al encender los fogones para comenzar a preparar los platos del 'menú del día'.

Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de bomberos dada la envergadura que el incendio alcanzó en pocos minutos. Tanto es así, que los Bomberos desalojaron de las dependencias de Interior a empleados y altos cargos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, mucho de los cuales son asiduos a El Ñaño.