Montero suaviza su crítica contra la justicia por la absolución de Alves

Apenas 24 horas después de haber tildado de "vergüenza" la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que absuelve de agresión sexual a Dani Alves y ... en un escenario similar -un acto de partido, en este caso el congreso de los socialistas en Málaga-, María Jesús Montero ha suavizado el tenor de su crítica a la justicia por haber revocado la condena a cuatro años y medio de prisión impuesta al futbolista por la Audiencia de Barcelona, que sí otorgó credibilidad a la mujer que lo denunció por haberla presuntamente violado en un baño de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. Este domingo, en la capital andaluza, la vicepresidenta primera ha evitado tanto repetir esa descalificación, "vergüenza", como el argumento más polémico de su reproche: que la sala antepusiera el derecho constitucional a la presunción de inocencia a la declaración de una "joven valiente".

La número dos del Ejecutivo no ha eludido la controversia generada en torno al fallo del TSJC ni su explícito posicionamiento contra el mismo en nombre del Gobierno en el que ella es la mujer con más poder, el que ha reivindicado hoy en el mitin malagueño. Pero esta vez ha sorteado el jardín en el que se había metido la víspera y que le reportó reprobaciones, en especial a través de las redes sociales y también de juristas. Es decir, no ha habido reiteración en su cuestionamiento de que el tribunal, compuesto por tres mujeres y un hombre, haya exonerado a Alves porque ni la denuncia ni las pruebas resultan, en su evaluación, más consistentes que la obligación consagrada en la Carta Magna de garantizar el derecho a no dar a nadie por culpable sin evidencias acreditadas.