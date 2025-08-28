La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de El Prat. EP

La lluvia obliga a cancelar una cuarentena de vuelos en El Prat

El Aeropuerto de Barcelona opera a medio gas como consecuencia de las tormentas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:02

Mañana complicada en el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, por el fuerte temporal de lluvia, viento y granizo. Un total de 37 vuelos (entre salidas y llegadas) han sido cancelados este jueves en el aeropuerto Josep Tarradellas de la capital catalana como consecuencia de las fuertes lluvias. Además, hay decenas de retrasos. La terminal catalana opera al 60% de su capacidad. En Baleares, el tiempo también es adverso. La terminal de Son Sant Joan, en Palma, acumula 64 retrasos y dos cancelaciones a mediodía de este jueves. Las previsiones meteorológicas son complicadas para toda la jornada.

Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta por inundaciones. Se espera que caigan más de cien litros por metro cuadrado en 24 horas en algunos puntos de Cataluña, sobre todo en la zona litoral y en el área pirenaica. La lluvia va acompañada de fuertes granizadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  3. 3 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  4. 4 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  5. 5 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  6. 6 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  7. 7

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas
  10. 10 El Hellas Verona, el último obstáculo para la llegada de Flakus al Real Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La lluvia obliga a cancelar una cuarentena de vuelos en El Prat

La lluvia obliga a cancelar una cuarentena de vuelos en El Prat