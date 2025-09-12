La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lluís Llach, presidente de la ANC (2i), y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich EP

Llach: «De pinchazo en pinchazo hasta la independencia»

Los organizadores de la manifestación de la Diada se escudan en la lluvia y en que el jueves era puente para justificar la participación en la protesta independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:26

Los datos de participación en la manifestación independentista de la Diada catalana de este año sitúan al movimiento secesionista en los años previos al 'procés'. ... La primera gran protesta se produce en 2010 como respuesta a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. A partir de 2012, las manifestaciones ya son de signo independentista. El 'procés' se acaba formalmente el día que Illa es investido presidente de la Generalitat con los votos de Esquerra y los comunes.

