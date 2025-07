Junts exige a Sánchez cuota de protagonismo con la financiación: reclamará un 'cupo' catalán en la mesa de Suiza

Cristian Reino Martes, 15 de julio 2025, 11:38 Comenta Compartir

Junts per Catalunya tendrá la llave para que el acuerdo sobre financiación para Cataluña suscrito ayer lunes por el Gobierno y el Govern pase el ... filtro del Congreso. Los postconvergentes no están dispuestos a que Esquerra se lleve todo el protagonismo en la negociación y ya han advertido de que a la próxima reunión de la mesa de Suiza, donde negocian la estabilidad de la legislatura con los socialistas, llevarán la reclamación de un 'cupo' catalán, de un nuevo sistema de financiación que excluya a Cataluña del régimen común de las comunidades autónomas, que no tiene nada que ver, a su juicio, con lo que han acordado los socialistas y ERC. .

El secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha calificado este martes el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña como una «tomadura de pelo». «Pasamos del café para todos al singular para todos», ha desdeñado el número dos postconvergente en TV3. Junts ya ha dejado claro que de «ninguna manera» puede votar el modelo pactado, que llegará al Congreso con las reformas legales necesarias, entre ellas la Lofca. No se trata de introducir cambios vía enmiendas, ha avisado. Junts se opone de manera frontal contra todo lo que no implique que Cataluña salga del régimen común y ya anuncia que dará la batalla con la financiación: para intentar dejar en mal lugar a ERC y recobrar el protagonismo, como ocurrió con la amnistía. Las carpetas se le van a acumular al Gobierno en la reunión de Suiza. Además de un concierto a la vasca, los junteros insisten en apretar a los socialistas con la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, que está pendiente de negociación con Podemos, la oficialidad del catalán en la UE, la amnistía y la resolución del conflicto. Los socialistas ya han designado a la nueva delegación que sustituye a Santos Cerdán, pero Turull ha señalado que corresponde a ellos hacerlo público. La legislatura está en prórroga, según Turull, que ha evitado fijar un plazo determinado al Gobierno. Eso sí, advierte de que no lanzará más avisos a la Moncloa para que mueva ficha y se produzcan avances en las cesiones. «Esto no puede seguir así», ha asegurado. Y ha señalado que Junts tomará una decisión (no ha dicho cuándo) sobre la ruptura con los socialistas. En concreto, sobre la carpeta de la amnistía, Turull cree que el Gobierno podría hacer más. Por ejemplo, ha instado a que la Fiscalía y la Abogacía del Estado actúen contra los jueces del Supremo, como Marchena o Llarena, que no han aplicado la ley de amnistía. «Cuando alguien prevarica, hay que actuar, plantar cara», ha presionado al Ejecutivo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión