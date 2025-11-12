La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Míriam Nogueras, portavoz de Junts, en el Congreso EP

Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

Nogueras llama a Sánchez cínico, hipócrita, mentiroso e irresponsable y le reclama que cumpla los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a tender este miércoles la mano a Junts, dos semanas después de la ruptura anunciada por Carles ... Puigdemont en Perpiñán. El líder del PSOE ha apelado al espíritu del acuerdo y ha reclamado a los junteros que hagan política en mayúsculas. Al mismo tiempo, Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso, ha acusado a los postconvergentes de bloquear la legislatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  3. 3 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025
  5. 5 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  6. 6 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  7. 7 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  9. 9 El IMAS estudia el presunto acoso al director del centro de discapacidad de Churra, al que pusieron «heces en la cafetera»
  10. 10 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»