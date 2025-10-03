La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Laura Borrás. EFE

Junts cierra la crisis con Laura Borràs y la nombra directora académica de la fundación del partido

La expresidenta de la formación está inhabilitada tras ser condenada por corrupción

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:54

En medio de una situación muy complicada para el partido, presionado en las encuestas por el auge de Aliança Catalana, Junts ha cerrado una de ... las muchas carpetas que tiene abiertas a nivel interno. Laura Borràs, relevada hace un año de la presidencia orgánica, tras la decisión de Carles Puigdemont de asumir el timón de la formación, ha sido finalmente nombrada directora académica de la fundación de Junts, que tiene por nombre 'Fundem la República'.

