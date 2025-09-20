La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente catalán Carles Puigdemont (d), acompañado de Albert Batet (i) EFE

Junts avisa de que adoptará «pronto» una decisión sobre el futuro de la legislatura española

Los postconvergentes llaman a las bases a estar preparadas ante un cambio de ciclo político en España y acusan a Podemos de alinearse en el «anticatalanismo» con PP y Vox

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:05

Las últimas reuniones entre Carles Puigdemont y Salvador Illa y entre el líder de Junts y José Luis Rodríguez Zapatero no han conseguido rebajar la ... tensión entre socialistas y junteros. Las relaciones continúan, pero en estado crítico y no hay indicios de que los postconvergentes tengan incentivos para aprobar los Presupuestos del Gobierno, la tabla se salvación de Pedro Sánchez para atar la legislatura y poder agotar su mandato con una cierta holgura. La prórroga, que dura ya un año, llega a su fin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  2. 2 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  3. 3

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  4. 4 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  5. 5

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  6. 6

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  7. 7 Detenido por robar en Tráfico un ladrón con 23 arrestos este año en Murcia
  8. 8

    Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU
  9. 9

    Palmberg salva un punto en una noche gris del Real Murcia
  10. 10 The Champions Burger aterriza por primera vez en Cartagena con 15 restaurantes: lugar y ubicación del festival

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Junts avisa de que adoptará «pronto» una decisión sobre el futuro de la legislatura española

Junts avisa de que adoptará «pronto» una decisión sobre el futuro de la legislatura española