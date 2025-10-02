La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts per Catalunya Míriam Nogueras EFE

Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo

La iniciativa sigue sin tener aun así la convalidación asegurada dada la posición renuente de Podemos, que no adelanta su voto

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:12

Comenta

El Gobierno cuenta ya con el apoyo de Junts para convalidar el próximo martes en el Congreso el real decreto sobre el embargo de armas a Israel ... . La formación liderada por Carles Puigdemont, que hasta ahora se mostraba reticente a adelantar su postura, ha confirmado ya que no será un obstáculo para que la iniciativa siga en marcha aunque votará a favor de su tramitación como proyecto de ley con la idea de poder introducir las enmiendas que considere precisas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  2. 2 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  3. 3 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  4. 4 Muere un peatón atropellado en Mula
  5. 5

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  6. 6

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  7. 7 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  8. 8 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  9. 9 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
  10. 10

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo

Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo