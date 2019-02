El fiscal: «Este es el juicio del triunfo de la democracia y el Estado de Derecho»

Isaac Asenjo

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha pedido no politizar el juicio del procés y "dejar hablar a la política". Ha querido recordar que los encausados por el procés no lo están por sus ideas sino por sus actuaciones "calificadas como delitos muy graves". "Los líderes independentistas están acusados de haber realizado una serie de actuaciones. No son presos políticos, no son personas procesadas por sus ideas sino por sus actuaciones, calificadas como delitos muy graves en contra del Estado y del marco de derecho".