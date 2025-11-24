La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente catalán Jordi Pujol durante un homenaje. EFE

El juicio al clan Pujol por corrupción fiscaliza una era en Cataluña

La Audiencia abre la vista con la duda sobre si el expresident será exonerado deser juzgado por su esta do de salud

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

Más de diez años después de que Jordi Pujol provocara un terremoto en la política catalana, al confesar que estuvo décadas sin declarar una fortuna ... oculta en Andorra, llega el juicio contra el expresidente de la Generalitat y contra sus siete hijos. Será un juicio a la saga, pero también a toda una época, la del poder casi absoluto de Pujol en Cataluña durante sus 23 años de presidencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  4. 4

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  5. 5

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  6. 6

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  8. 8 Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El juicio al clan Pujol por corrupción fiscaliza una era en Cataluña

El juicio al clan Pujol por corrupción fiscaliza una era en Cataluña