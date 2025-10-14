La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La actriz Elisa Mouliaá, denunciante de Íñigo Errejón. EFE

El juez que interrogó a Mouliaá no será expedientado pese a sus comentarios «incómodos»

El CGPJ confirma el archivo de las diligencias abiertas al magistrado Adolfo Carretero, instructor del 'caso Errejón', tras las decenas de quejas llegadas por su actitud con la denunciante

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 14:35

Comenta

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado el archivo de la diligencia informativa abierta el pasado 22 de enero por el Promotor de ... la Acción Disciplinaria del Consejo, el magistrado Ricardo Conde, a raíz de las quejas recibidas tras la difusión en medios de comunicación y redes sociales de fragmentos de la grabación de la declaración que el juez Adolfo Carretero tomó a la denunciante Elisa Mouliaá. Un interrogatorio que tuvo lugar en el procedimiento seguido contra el exdiputado de Sumar y portavoz parlamentario Íñigo Errejón por un delito contra la libertad sexual.

