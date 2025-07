Jueces y fiscales estiman en el 70% el seguimiento de los tres días de huelga

Los tres días de huelga de los jueces y fiscales contra las reformas impulsadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, concluyen con una última ... jornada en la que se ha registrado un seguimiento del 65% y con una media total del 70%, según el balance que han hecho público las asociaciones convocantes, que han calificado los paros como «históricos». «Nunca antes ha habido tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo, en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho», se han felicitado.

Aunque no se han podido recabar datos oficiales, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado no dieron por convocada la huelga con el argumento de que no existía base legal para ella, Bolaños afirmó ayer en un mensaje en la red social X que, según los datos oficiales facilitados al Ministerio por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, «la incidencia del paro el 2 de julio (miércoles) fue del 30,84%» y el lunes, el primer día, del 28,75%.

En cualquier caso, en un comunicado, el CGPJ ha constatado que las tres jornadas de paro han transcurrido sin incidencias y que «carece de competencia para recabar imperativamente datos de identidad» de quienes han participado «en una huelga que el Pleno de este órgano constitucional tuvo por no anunciada».

Mientras tanto, jueces y fiscales lamentan «los perjuicios que han podido causar a la ciudadanía», pero reivindican de nuevo la necesidad de la huelga para «visibilizar reivindicaciones legítimas para la mejora del sistema judicial». «Esta huelga», sostienen los convocantes, «responde a unas reformas tramitadas —inexplicablemente— por la vía de urgencia en el Parlamento, sustrayendo la debida consulta entre los operadores jurídicos, y que atribuyen más poder al Fiscal General del Estado sin reforzar su independencia, al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal».

En concreto, los juristas critican que se vayan a introducir «1.004 jueces y fiscales sustitutos en la carrera mediante un examen ad hoc» que «vulnera injustamente los derechos de los 4.000 jóvenes que dedican sus esfuerzos personales y familiares a alcanzar el sueño de ser juez o fiscal».

En este sentido, califican de «inaudito» que el Ministerio de Justicia no haya dado respuesta a las demandas planteadas «ni haya abierto una mesa de negociación». Al contrario, denuncian que durante esta huelga el departamento de Bolaños «ha impulsado una enmienda sobre el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos que resulta aún más lesiva para los principios constitucionales».