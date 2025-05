Los jefes de los tres ejércitos admiten que la fuga de talento debilita a las Fuerzas Armadas

Los jefes de los tres ejércitos consideran que uno de los grandes problemas para la operatividad de las Fuerzas Armadas es la dificultad para retener ... el talento del personal más experimentado, que cuelga el uniforme para ponerse el traje de la empresa privada gracias a las mejores condiciones salariales que les ofrecen. Una visión coincidente en los máximos responsables de Tierra, la Armada y el Aire y el Espacio, reunidos este lunes en una conferencia celebrada en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), que se celebra hasta el miércoles en el recinto ferial de Madrid.

El diagnóstico de los tres mandos no es nuevo. Ya llevan tiempo alzando la voz sobre un asunto que incumbe, sobre todo, a la necesidad de implementar medidas por parte del Ministerio de Defensa para mitigar esta fuga de profesionales hipercualificados, que hacen las maletas tras recibir una formación «excelente» durante años en la institución castrense, según explicó el general jefe de Tierra Amador Enseñat.

No se trata, en suma, de un problema de reclutamiento, ya que las Fuerzas Armadas siguen siendo atractivas para los jóvenes (se cubrieron las 8.000 plazas para tropa y marinería en 2024), pero sí de conservar a los más experimentados. «Hay que darle una vuelta. No podemos engañarnos, con nuestras condiciones salariales no podemos competir con el mercado, con la vida civil», admitió Enseñat, para quien una de las soluciones de emergencia sería utilizar «en gran medida» a los reservistas voluntarios expertos en tecnologías para que pasen un tiempo en los ejércitos. Es decir, atraer la colaboración sobre todo de «ingenieros y especialistas que trabajan en empresas de ciberdefensa», afirmó.

Parecida opinión expuso Francisco Braco, general jefe del Aire y del Espacio. «No tenemos ningún problema de captación de personal, y no hay más que ver las notas de corte para el ingreso en las academias, pero la retención es otra cosa», manifestó.

Con «retención» se refirió Braco a conseguir que los militares formados a cargo de los presupuestos de Defensa decidan no llevarse su conocimiento fuera, por la fuerza de ofertas más atractivas. Esa vía de agua es especialmente acusada en la Armada y el Aire, donde picotean las empresas. Y para este mando es un asunto clave, esbozado en este razonamiento: «La transformación digital no es una opción, sino una necesidad» y «el centro de gravedad de la transformación digital es la persona, es lo que hace que cualquier cosa se renueve», ejemplificó en su intervención.

A esta reflexión se sumó el almirante jefe de la Armada Antonio Piñeiro, para quien es fundamental mejorar las oportunidades de formación interna, revisar las condiciones salariales y fomentar la vocación de servicio como ejes para mantener a sus talentos.