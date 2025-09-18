La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La diputada gallega del PP Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior, en un pleno del Congreso. EFE

El inspector que destapó a Villarejo señala a tres diputados del PP por torpedear su ascenso

Pide amparo a la Mesa del Congreso por una campaña de desprestigio de Ana Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez con preguntas sobre «informaciones falsas ya desmentida» del 'caso Ábalos'

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:15

El inspector de la Policía Nacional Rubén Eladio López, el agente que destapó la red del comisario José Manuel Villarejo entre 2014 y 2017, cuando ... era jefe de grupo en la unidad de Asuntos Internos, ha registrado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados en el que denuncia una campaña de desprestigio por parte de tres diputados del Grupo Parlamentario Popular. Afirma que Ana Belén Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez han venido formulando preguntas sobre él en la cámara «basadas en informaciones falsas ya rectificadas» por medios de comunicación con un claro objetivo: torpedear su posible ascenso a la categoría de inspector jefe, un examen que tuvo lugar el pasado fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  7. 7 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  8. 8 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  9. 9 Unas 150.000 personas de riesgo se revacunarán frente al neumococo en la Región de Murcia
  10. 10 Dos arrestados por una agresión con un cuchillo a un hombre en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El inspector que destapó a Villarejo señala a tres diputados del PP por torpedear su ascenso

El inspector que destapó a Villarejo señala a tres diputados del PP por torpedear su ascenso