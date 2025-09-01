La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Illa, president de la Generalitat, y Carles Puigdemont, líder de Junts R.C

Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas

El encuentro se producirá en la delegación del Govern en la capital belga

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:20

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunirán mañana martes en Bruselas. El encuentro se producirá en ... la delegación del Govern en la capital belga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  2. 2

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  3. 3

    La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano
  4. 4

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  5. 5

    El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»
  6. 6

    La Princesa Leonor, ante su curso más exigente en San Javier
  7. 7

    Alcaraz reina en el tedio para sacar billete hacia los cuartos de final
  8. 8 Fin al culebrón del verano: el Real Murcia ficha a David Flakus
  9. 9

    Vivienda, familias, IA...: acelerón de iniciativas del Gobierno regional para la recta final de 2025
  10. 10 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas

Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas