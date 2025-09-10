La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Parlament izó este miércoles una enorme bandera catalana de 25 metros de alto y de 54 metros cuadrados. Efe

Illa llama a reforzar la «nación» catalana «dentro del marco legal e institucional»

La ultraderechista Orriols busca protagonismo en la Diada y enturbia aún más el clima en el independentismo

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:14

Cataluña celebra este jueves el 11-S, el día que Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española, en ... 1714. Una jornada icónica para el nacionalismo catalán, que durante años, sobre todo en la segunda década de este siglo, utilizó como herramienta reivindicativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  7. 7 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  8. 8 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  9. 9

    Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado
  10. 10 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Illa llama a reforzar la «nación» catalana «dentro del marco legal e institucional»

Illa llama a reforzar la «nación» catalana «dentro del marco legal e institucional»