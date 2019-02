Los piquetes de los CDR y los cortes de carretera marcan el inicio de la huelga general en Cataluña Manifestación en Barcelona durante el paro del 3-0 de 2017. / Efe Convoca el sindicato independentista Intersindical-CSC contra el juicio del 'procés' con el aval de la Generalitat y del Parlament, que han suspendido su agenda para hoy CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 21 febrero 2019, 08:53

Los piquetes de los CDR y los cortes de las principales carreteras de Cataluña han marcado las primeras horas de la huelga general convocada por la Intersindical-CSC, sindicato minoritario próximo a la CUP. El intento de paro de país, que cuenta con el aval de la Generalitat y del Parlament, que han suspendido su actividad para hoy, tiene por objetivo protestar contra el juicio contra los doce líderes del 'procés' en el Tribunal Supremo. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, no secundan el paro.

La incidencia de la huelga se está dejando notar sobre todo por las acciones de los piquetes de los CDR en una cuarentena de carreteras, cortadas por activistas en unos casos y por barricadas, en otros. Las principales vías afectadas son la AP-7 (en Girona y en Tarragona), la A-2 y la C-32, además de la Diagonal en Barcelona, la Gran Vía, en los dos puntos de acceso a la capital catalana. También se han producido cortes en los trenes de Cercanías y en el AVE y en Girona los CDR han ocupado una sede de la Caixa. En a Diagonal de Barcelona, los Mossos han actuado con contundencia para desalojar, uno a uno, a los activistas que han sentado en la calzada para impedir el tránsito.

Se trata de la tercera huelga general convocada por el sindicato Intersindical. La primera fue el 3 de octubre de 2017 y la segunda el 8 de noviembre de ese mismo año. Todas ellas son convocadas por motivos laborales, pero la razón de fondo es cargar contra el juicio y reclamar la independencia y el derecho de autodeterminación. En la Diagonal de Barcelona, principal distrito de negocios de Barcelona, la actividad es casi normal en un día laboral. A falta de cifras oficiales, la afectación de la huelga ha tenido incidencia en la movilidad, también se espera que la tenga en la educación, la sanidad y el pequeño comercio. Sin embargo, el sector de la industria, como en las citas anteriores, se ha sumado con menor intensidad. Al mediodía, hay previstas movilizaciones en toda Cataluña, con el epicentro en Barcelona, donde esta tarde a las seis tendrá lugar la manifestación unitaria de los convocantes del paro: Intersindical-CSC, los partidos soberanistas, ANC y Ómnium Cultural.

El 3-O es la «utopía» a lograr para esta jornada

El objetivo es repetir el paro de país del 3 de octubre de 2017. Aunque los organizadores son conscientes de que la situación no es la del otoño de 2017, en que el soberanismo logró paralizar a medias Cataluña (la huelga tuvo incidencia en el sector público, pero pinchó en la gran industria), dos días después de las cargas de la Policía en el 1-O y cuando el secesionismo apretaba para que Carles Puigdemont declarase la independencia.

El propio secretario general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, antiguo miembro de Terra Lliure condenado por asesinato del industrial Bultó, reconoce que el 3-O es la «utopía» a lograr para esta jornada. La huelga general fue convocada para la primera semana del juicio pero se aplazó porque no se esperaba una gran incidencia.

En esta ocasión, el elemento aglutinador es la celebración del juicio contra los líderes del 'procés'. Eso sí, algunas de sus declaraciones minimizando el alcance de la DUI del 27-O de 2017 no ayuden a la movilización. La huelga del 3-O, a la que siguió la del 8-N ese mismo año, contó con todo el apoyo del Gobierno de la Generalitat, que incluso llamó a sus funcionarios a que secundaran el paro y les animó con el argumento de que sus sueldos no se verían afectados por faltar al puesto de trabajo. En esta ocasión, el 'Govern' de Torra no ha sido tan explícito. En cualquier caso, ha vaciado toda su agenda como gesto de apoyo a la convocatoria, si bien los consejeros no está previsto que participen en las movilizaciones.

Tres manifestaciones

En Barcelona hay previstas tres grandes protestas. A las 12, la ANC y Ómnium convocan en la plaza universidad. Media hora más tarde, se suman Universidades por la República y el Sindicato de Estudiantes de los Paises catalanes. Por la tarde, todas las entidades que apoyan la huelga han organizado una manifestación en los jardines de Gracia.