Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez

Hacienda afirma haber detectado multitud de irregularidades en los contratos públicos que fueron adjudicados al grupo Barrabés después de que Begoña Gómez escribiera sendas cartas ... de recomendación a favor de Juan Carlos Barrabés, dueño de esas empresas, amigo personal y colaborador de su cátedra extraordinaria. En un informe de más de 300 páginas al que ha tenido acceso este periódico, la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), dependiente del ministerio de que dirige María Jesús Montero, denuncia, entre otras incidencias que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía y que hubo borrado de metadatos.

La IGAE, organismo que vela por la integridad de la contratación pública, ha analizado dos adjudicaciones en las que resultó beneficiada una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés. Este informe fue encargado por la Fiscalía Europea ya que las adjudicaciones incluían fondos de la UE.

El órgano supranacional asumió el caso después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, le informara de que la mercantil Innova Next SLU, de forma individual o conformando UTE con terceras empresas, era «la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés».

«Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado», detalló la Guardia Civil en un informe aportado al juez Peinado. El órgano europeo se quedó solamente los dos contratos que fueron pagados con fondos Next Generation y que son sobre los que ha informado ahora la IGAE y que ha remitido sus conclusiones a Peinado.

En primer lugar, los técnicos de Hacienda llegan a hablar de posible fraude de ley porque la puntuación subjetiva, en la que se dejó manga ancha para dar los contratos de Red.es, fue mayor de la que se había anunciado, no respetando la fórmula matemática que se había publicado. El precio, al final tuvo menos peso en el baremo de lo que se había anunciado en las bases. Esta ponderación original –explica el informe- habría alejado a Barrabés de la selección.

En cualquier caso, hay más irregularidades en el punto «subjetivo», puesto que además se «eludió que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizada por un comité de expertos». Comité «en el que no podría haber participado el director proponente del contrato», como ocurrió. No evaluó un «organismo técnico especializado, lo que da mayores garantías de una evaluación ecuánime de las ofertas, más teniendo en cuenta que el informe de valoración lo ha firmado una sola persona y el comportamiento pasivo con que ha actuado la mesa de contratación», denuncia Hacienda.

Pero no solo. En esos concursos, y no solo en los que ganó Barrabés, también tomaron decisiones órganos que no correspondían «Incumpliendo la Ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de Red.es, que no era competente para efectuar la valoración. La Mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado», zanja Hacienda.

Además, los técnicos aseguran tener indicios de Red.es habría modificado recientemente, según revelan los metadatos, aunque parece que esas manipulaciones no habrían afectado al contenidos de los mismos, según el análisis hecho por la Guardia Civil a petición de la IGAE.

Afirma Hacienda que en el «desarrollo de los trabajos periciales se detectó que determinados documentos remitidos a la Fiscalía Europea fueron aparentemente modificados en fechas recientes a su entrega». Esta circunstancia fue comunicada a la Fiscalía Europea, «quien encargó a la Unidad de Ciberdelincuencia de la UCO de la Guardia Civil que realizara actuaciones de verificación». La Guardia Civil concluyó, no obstante, «que si bien los documentos recibidos no son técnicamente los mismos que fueron elaborados por la UTE Innova Next SLU y The Valley Digital Business School SL adjudicataria (ofertas) y por Red.es (informes de valoración) no se dispone de evidencia de que se hayan producido modificaciones que hayan afectado a su contenido».