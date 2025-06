El Gobierno tira de Ayuso para sacar cabeza del 'caso Leire Díez' y la acusa de montar «Kitchen 2»

El Gobierno se afana en intentar sacar cabeza cuando se cumplen justo siete años de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa sobre la ... cabalgadura de la lucha contra la corrupción y tras una semana particularmente 'horribilis', marcada de principio a fin por las grabaciones en las que se escucha a la militante socialista y ex alto cargo en Correos Leire Díez ofrecer posibles ventajas procesales, en nombre de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a empresarios imputados y a cambio de recopilar trapos sucios contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La UCO que investiga en todas las causas -las de su mujer y su hermano, la de 'Koldo-Ábalos' y la del fiscal general del Estado- que salpican al presidente Sánchez, a su Ejecutivo y al PSOE con el teniente coronel Antonio Balas al frente de las indagaciones, contra el que apunta directamente Díez en los audios.

La táctica reactiva pasa por poner en marcha el ventilador y tratar de devolver la acusación de prácticas «mafiosas» en la que se viene solazando al PP por la vía de atribuírsela al partido de Alberto Núñez Feijóo y, singularmente, a la 'bestia negra' del socialismo: Isabel Díaz Ayuso. «Oposición de cloaca», la ha definido esta mañana uno de los hombres fuertes de Sánchez, el ministro Óscar López. El titular para la Transformación Digital, que ha hecho un canto a los logros en materia económica y de «avance en los derechos sociales» desde que Sánchez alcanzara el poder en 2018 tras desalojar a Mariano Rajoy esgrimiendo la sentencia del 'caso Gürtel', ha echado mano de esa red corrupta y del espionaje de 'Kitchen' para cargar contra el PP y acusarlo de alentar «una UCO patriótica» financiada, esta vez, «con los medios» de la Comunidad de Madrid.

En un 'totum revolutum', el ministro ha rescatado 'Gürtel' y, en especial, 'Kitchen' -el espionaje ilegal al extesorero de Génova Luis Bárcenas por el que el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz se sentará en el banquillo, bajo la petición fiscal de 15 años de cárcel- para imputar a los populares haber dado cobertura a las irregularidades cuando estaba a los mandos del Estado y hacerlo ahora, desde la oposición, utilizando los recursos de la Administración madrileña que comanda Ayuso. «Un 'kitchen 2' de pacotilla», ha enfatizado López, quien ha vaticinado que los supuestos manejos ahora con agentes de la UCO para perjudicar a Sánchez acabarán también en condena ante los tribunales. El ministro es, a la sazón, el cabeza de cartel electoral del PSOE para intentar finiquitar la mayoría absoluta de Ayuso en Madrid.

«Inframundo cloaquero»

López no solo no se ha desdicho, sino que ha vuelto a dar oxígeno a la teoría conspirativa de 'la UCO patriótica', que sería el reverso de la 'Policía patriótica' contra el adversario político que se atribuye también al ministerio de Fernández Díaz; y ello a pesar de que se ha demostrado que era un bulo que el ex capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla -hoy a sueldo de la seguridad de la Comunidad madrileña- fantaseara, en una conversación por WhatsApp, con ponerle una bomba lapa al presidente del Gobierno, cuando el sentido de la misma era el contrario. Preguntado al respecto, el ministro se ha escudado en que «hay muchos mensajes más» que justificarían, ha incidido, no solo «el cese inmediato» de Bonilla por parte de Ayuso. Eso, «por lo dicen». Porque «lo que hace ese inframundo cloaquero es de cárcel», ha rematado.

López ha pedido que «los árboles no impidan ver el bosque» de la acción del Gobierno tras no ofrecer mayores aclaraciones a la pregunta de si el PSOE tiene intención de transformar el expediente informativo abierto a Leire Díez por uno disciplinario. «Estamos muy hartos de montajes», ha apuntalado el portavoz en el Congreso del PSOE, el exlehendakari Patxi López, quien tras ser el primero en cuestionar la dudosa actuación de la militante si se acreditaba, este domingo ha explicado ese expediente informativo porque el partido «quiere saber la verdad».

Lo que le ha dado pie, al tiempo, para reivindicar la probidad de su secretario de Organización, Santos Cerdán, ante lo que pueda referir de él el esperado informe de la UCO encargado por el instructor del Supremo en el 'caso Koldo-Ábalos'. «El PP siempre elige mafia», ha aprovechado el dirigente vasco para echar en cara a Feijóo que convoque, este 8 de junio, una concentración contra Sánchez que llama a escoger, precisamente entre «democracia o mafia», cuando le persiguen las pasadas causas por corrupción.

Los socialistas no han sido los únicos en afanarse en convertir el 'caso Leire Díez' en un posible bumerán contra la oposición. La ministra de Sanidad, la dirigente de Más Madrid e integrada en Sumar Mónica García, se ha limitado a constatar que el PSOE tendrá que tomar medidas «contundentes» si se verifica algún comportamiento reprobable de la señalada como 'fontanera' de Ferraz. En lo que sí ha sido más rotunda García ha sido en sumarse a la tesis de la existencia de «una UCO patriótica» entregada, presuntamente, a derribar el Gobierno de Sánchez y en la que Bonilla, «premiado con un salario público» por Ayuso, estaría en el epicentro. Las palabras de la titular de Sanidad llegan horas después de que Yolanda Díaz volviera a mostrarse crítica con la actuación de Leire Díez y llamara a respetar las instituciones, incluida la Guardia Civil.