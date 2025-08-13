La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puente y Bolaños visitan este miércoles las obras en la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia. E. P.

El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»

El ministro de Transportes niega haberse «cachondeado» a cuenta de los fuegos que arrasan España e insiste en sus ataques a Mañueco y Moreno por su ausencia: «A nosotros las crisis nos pillan trabajando»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:03

El ministro Óscar Puente se reafirmó este miércoles en sus ataques a a los gobiernos de Castilla y León y Andalucía por la gestión de ... los incendios que han arrasado ya miles de héctareas y se han cobrado la vida de dos personas. «No voy a dar un paso atrás», aseveró a preguntas de los periodistas durante una visita a las obras en la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  2. 2 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  5. 5

    Tomás Olivo compra Infinity en Valencia, el mayor centro comercial en desarrollo, por unos 60 millones de euros
  6. 6 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  7. 7 La empresa logística murciana ESP Solutions alcanza un principio de acuerdo de reorganización de su deuda
  8. 8

    El IEO confirma la mejora del Mar Menor y no ve riesgo de anoxia
  9. 9 Quejas vecinales por peleas y supuesto tráfico de drogas junto a un salón de apuestas de San Javier
  10. 10

    El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»

El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»