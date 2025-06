El Gobierno responde con un «apoyo total» al fiscal general ante su inédito procesamiento

Lourdes Pérez Lunes, 9 de junio 2025, 12:58 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

Moncloa no se mueve un ápice de donde estaba tras el procesamiento del fiscal general del Estado por revelar presuntamente datos reservados sobre el ... novio de Isabel Díaz Ayuso, un señalamiento judicial que no tiene precedentes en cuatro décadas de democracia. Fuentes del Gobierno han manifestado, nada más conocerse el auto del instructor del Supremo que acaba de situar la política española ante otra sacudida excepcional, su «apoyo total» y su «máxima confianza» en Álvaro García Ortiz, dando por hecho que el Ejecutivo consideraba la resolución de este lunes como «algo esperado» pese a venir insistiendo en que no hay nada ilícito que atribuir al máximo responsable del Ministerio Público; y que lo que ha hecho, es más, es perseguir la presunta actitud delictiva de Alberto González Amador, enjuiciado a su vez por fraude tributario.

A tenor de lo consignado por el magistrado Ángel Hurtado, ese respaldo supone, en la práctica, un espaldarazo a la propia ejecutoria del Gobierno, en tanto que el juez apunta a que el fiscal general «entró en un dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales», tras «indicaciones recibidas de Presidencia», la noche del 13 de marzo de 2024 en que El Mundo publicó el supuesto pacto ofrecido por la Fiscalía a la pareja de Ayuso. Desde que estalló el caso, el Ejecutivo ha descartado sopesar que el carácter institucional del Ministerio Público pudiera exigir blindarlo de la polémica con un apartamiento de García Ortiz. Y éste ha dejado claro, al menos hasta ahora, que era «bueno» -lo dijo en una entrevista en TVE- que permaneciera en el cargo. En este tiempo, el Gobierno ha ido desplegando una estrategia cada vez más crítica con los jueces que instruyen las distintas causas que conciernen al entorno familiar, partidario e institucional del presidente Pedro Sánchez, reprobación que distintos ministros -incluido el de Justicia, Félix Bolaños- han hecho extensiva a las diligencias de Hurtado sobre el fiscal general. Más allá de las fuentes de Moncloa, quien ha efectuado la valoración más controvertida ha sido el titular de Transportes, Óscar Puente, a través de uno de sus frecuentes mensajes en X. Apoyándose en la noticia del procesamiento de García Ortiz y tras horas de cuestionar la afluencia de la concentración convocada por el PP contra Sánchez en Madrid, Puente ha señalado a la Magistratura como «la oposición real de este país», que «tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo». «El desastre de su manifestación de ayer -ha rematado, el alusión a la convocatoria de los populares en la madrileña Plaza de España- tiene que haberles sentado fatal». La noticia, un terremoto en el ya de por sí recalentado escenario político, ha cogido al protagonista en un acto público junto a Bolaños y la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Poco antes, la jueza de Badajoz que ha procesado, a su vez, al hermano de Sánchez por presunto enchufismo ha tildado de «fraude de ley» la maniobra del otro principal encausado, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y ha enviado el sumario al Tribunal Superior al estar este último aforado. Un estatus del que se dotó vía exprés haciéndose parlamentario autonómico.

