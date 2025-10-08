El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel

El Gobierno sigue negociando contrarreloj con Podemos para garantizar al menos su abstención en la votación de la ley de movilidad sostenible, pero a estas ... horas ya tiene garantizado que la norma, de la que depende el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos, saldrá adelante gracias a la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal, secretario tercero del a Mesa del Congreso que se encuentra de viaje de novios, siempre y cuando nadie en el bloque de investidura falle.

La votación está enormemente ajustada. El 'no' de Podemos -junto al rechazo del PP y Vox, que tildan la norma de «ideológica»- habría conducido en condiciones normales a un empate a 175 escaños que se habría resuelto a la tercera en contra del Ejecutivo. Pero la ausencia de Mariscal, al que la Mesa ha denegado el voto telemático al considerar que no cumple las condiciones contempladas en el reglamento, cambia las cosas.

La formación de Ione Belarra mantiene la incógnita sobre su posición. A lo largo de la última semana ha condicionado su apoyo a la ley a dos exigencias, ambas inasumibles para el PSOE y ajenas al contenido concreto del texto: la paralización de la ampliación del aeropuerto del Prat y la del puerto de Valencia, proyectos, a su juicio, «desarrollistas» e «incompatibles con una visión ecologista, y con el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO₂».

Esta misma mañana, en todo caso, ha rectificado ya en lo que se refiere al decreto del embargo de armas a Israel, que también amenazaba con tumbar. Después de denunciar que no servirá para nada, Belarra ha argumentado este mediodía que votará a favor precisamente para poder evidenciar que está en lo cierto y que la norma redactada por el Ejecutivo es, en realidad, un «embargo 'fake'».