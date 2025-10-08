La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La líder de Podemos, Ione Belarra, este miércoles en el pleno del Congreso. Eduardo Parra/ EP

El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel

La norma forma parte de los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación y de su aprobación, que el Ejecutivo intenta asegurar con Podemos, depende el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:23

Comenta

El Gobierno sigue negociando contrarreloj con Podemos para garantizar al menos su abstención en la votación de la ley de movilidad sostenible, pero a estas ... horas ya tiene garantizado que la norma, de la que depende el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos, saldrá adelante gracias a la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal, secretario tercero del a Mesa del Congreso que se encuentra de viaje de novios, siempre y cuando nadie en el bloque de investidura falle.

