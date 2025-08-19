El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios
Pedro Sánchez ha declarado durante su visita a Jarilla que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil debido a los incendios que asolan España
C. P. S.
Martes, 19 de agosto 2025, 13:31
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona gravemente afectada por emergencias ... de protección civil, conocida como zona catastrófica, para las regiones más dañadas por los incendios forestales de las últimas semanas.
El jefe del Ejecutivo ha avanzado esta decisión durante su visita al puesto de mando de Jarilla (Cáceres), desde donde se coordina el dispositivo en Extremadura. En este punto, los incendios han arrasado ya unas 15.500 hectáreas y mantienen en vilo a efectivos terrestres y aéreos que trabajan en las labores de extinción.
