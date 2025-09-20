La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante un acto del PSOE andaluz este sábado en Huelva. EFE

Genocidio, la calificación a la que se resistió el Gobierno

Robles causó un gran revuelo al usar el término por primera vez hace un año, pero ahora el Ejecutivo es el que reprocha al PP «resistirse» a incluirla en su discurso sobre Gaza

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:25

Cuando Margarita Robles acusó a Israel de cometer «un auténtico genocidio» en Gaza cruzó una línea roja. Corría el 25 de mayo de 2024, apenas ... tres días antes de que el Ejecutivo reconociera a Palestina como estado, pero se convirtió en la primera ministra en usar ese término. El revuelo causado fue mayúsculo porque el resto de sus compañero del ala socialista de la coalición aún rehusaban pronunciar la palabra. La respuesta por parte de Israel no se hizo esperar y la embajada «lamentó» que Moncloa hubiera «hecho suyo el relato de Hamás».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  2. 2

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  3. 3

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  4. 4

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  5. 5

    Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU
  6. 6

    El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»
  7. 7 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  8. 8

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  9. 9

    Palmberg salva un punto en una noche gris del Real Murcia
  10. 10 Detenido por robar en Tráfico un ladrón con 23 arrestos este año en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Genocidio, la calificación a la que se resistió el Gobierno

Genocidio, la calificación a la que se resistió el Gobierno