La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortiz Europa Press

García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo

El imputado ha venido defendiendo desde el principio que que «no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:09

Álvaro García Ortiz no contempla, ni remotamente, dimitir, la única fórmula legal existente para apartarle de su cargo de fiscal general del Estado. La «esperada» ... decisión del juez instructor del Supremo Ángel Hurtado de sentarle en el banquillo por la filtración de datos del procedimiento contra el novio de Isabel Díaz Ayuso no ha hecho cambiar de opinión al máximo responsable del Ministerio Público, quien desde que el pasado octubre fuera encausado en este procedimiento ha defendido que seguirá en el puesto porque «no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  2. 2 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  3. 3 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  4. 4 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  5. 5 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  6. 6

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  9. 9

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox
  10. 10

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo

García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo