La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Óscar López en Zarzuela E. P.

La 'fontanera' acusa al ministro Óscar López de haber maniobrado con las saunas del suegro contra Sánchez

Leire Díez asegura que al actual titular de Transformación digital, junto a Antonio Hernando, trató de utilizar este argumento en las primarias de 2017

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:55

«Fuego amigo», según Leire Díez. La conocida como 'fontanera' de Ferraz acusó este martes al actual ministro de Transformación Digtial de haber maniobrado contra ... Pedro Sánchez durante las elecciones primarias del PSOE de mayo de 2017, en las que el presidente recuperó el liderazgo del partido, buscando información sobre las saunas que regentaba su suegro, el ya fallecido Sabiniano Gómez, para usarla contra el candidato que había sido defenestrado el 1 de octubre de 2016.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  4. 4 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  5. 5

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia
  6. 6

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  9. 9 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia
  10. 10 Desmantelan dos veces en 24 horas un punto de venta de droga en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La 'fontanera' acusa al ministro Óscar López de haber maniobrado con las saunas del suegro contra Sánchez

La &#039;fontanera&#039; acusa al ministro Óscar López de haber maniobrado con las saunas del suegro contra Sánchez