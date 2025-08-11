La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez Efe

La Fiscalía pide la imputación de la 'fontanera' de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales

José Grinda e Ignacio Stampa, ambos de Anticorrupción, denunciaron que Leire Diez les ofreció favores profesionales a cambio de «información sensible».

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:29

La Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación de Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz, y del empresario Javier Pérez Dolset ... por el «intento de soborno» de los fiscales Anticorrupción, José Grinda e Ignacio Stampa. Según el decreto del Ministerio Público madrileño remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, ambos denunciaron que Díez le ofreció favores a cambio de «información sensible» de los casos en los que trabajan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  3. 3

    Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
  4. 4

    La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  5. 5 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  6. 6

    Uno de cada tres funcionarios de la Administración regional se jubilará antes de diez años
  7. 7 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  8. 8 Cuidado con el queso si tomas estos medicamentos tan comunes: «Puede ser muy peligroso»
  9. 9

    Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera
  10. 10 Un accidente en un cruce de calles en Puerto de Mazarrón deja cuatro heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía pide la imputación de la 'fontanera' de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales

La Fiscalía pide la imputación de la &#039;fontanera&#039; de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales