La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto del PP el lunes. EFE

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

El presidente del PP, que toma la decisión después de que Sánchez acusara a algunos jueces de «hacer política», asistirá al inicio del curso político de Ayuso en vez del acto de la justicia

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:18

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá a la apertura del Año Judicial este viernes. En su lugar, participará en la inauguración ... del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, una cita «convocada para el mismo día y a la misma hora», que es un compromiso «previamente adquirido» con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes del PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  3. 3

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  4. 4 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  5. 5 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  6. 6 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  7. 7 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  8. 8

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  9. 9 Avalan la exclusión de un aspirante a guardia civil en la Región de Murcia por hablar «demasiado rápido» y una «caligrafía difícilmente legible»
  10. 10 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»