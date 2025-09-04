Feijóo afirma que es un error «someter al Rey» a inaugurar el año judicial con Sánchez y el fiscal general
«No lo avalaré con mi presencia», asegura que el presidente del PP
Madrid
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:25
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, justificó este jueves su ausencia en el acto de apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana, con ... el argumento de que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que «mancha» el acto «atacando a jueces» y con «un fiscal procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga».
«Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia», ha escrito Feijóo en un mensaje en su cuenta de X.
La ausencia de Feijóo, comunicada previamente al monarca, se explica por las críticas el lunes de Pedro Sánchez contra aquellos jueces «que hacen política» o por la destacada presencia en el acto del fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso. De hecho, el presidente del PP se excusa con el argumento de que la apertura del Año Judicial coincide con un acto ya agendado con el PP de Madrid.
