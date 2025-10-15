La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno, este martes. Marta Fernández / EF
Control al Gobierno

Feijóo acusa a Sánchez de exprimir a los españoles para pagar a «sinvergüenzas» y este ridiculiza su liderazgo

El presidente del Gobierno niega la existencia de una 'caja b' en el PSOE al tiempo que presume de que las agencias de calificación ya otorgan una A a la deuda española

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:01

«Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven cómo en el PSOE y en su Ministerio de Transportes corren ... los billetes como en un prostíbulo». Ese es el latigazo con el que Alberto Núñez Feijóo ha abierto la sesión de control al Ejecutivo, el mismo día en el que el exministro exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, declara por cuarta vez ante el juez Leopoldo Puente bajo riesgo de entrar en prisión preventiva tras el informe de la UCO en el que, por primera vez, se aportan pruebas de que manejó más de 95.000 euros sin justificación bancaria y durante sus años en el cargo dispuso de «ingresos irregulares y opacos».

