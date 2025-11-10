La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras, líder de ERC, y Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso EP

Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»

ERC ofrece un asidero a Sánchez: si cumple con la financiación singular, cree que Junts no podrá votar en contra en el Congreso

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

ERC ha decidido dar más tiempo a Pedro Sánchez. Dos semanas después de que Junts anunciara su divorcio con el presidente del Gobierno, materializado con ... el veto a todas las leyes que impulsen el PSOE y Sumar en el Congreso, los republicanos se han desmarcado de la vía rupturista de los junteros, que han calificado como «numerito» y «escenificación», y han apostado por mantener abierta la negociación con los socialistas para tratar de que la legislatura «avance».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  3. 3 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  4. 4 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  5. 5

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  6. 6 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  7. 7 Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán
  8. 8

    Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo
  9. 9

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»

Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»