El equipo de Montoro modificó el informe de Hacienda sobre las cuentas del PP enviado al juez de Gürtel

La Agencia Tributaria filtró al entonces ministro Cristóbal Montoro el informe que el juez instructor del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, solicitó ... a Hacienda sobre las cuentas del PP. Es más, el gabinete de Montoro modificó ese documento para dulcificar las conclusiones del mismo y tratar de exculpar al Partido Popular de cualquier tipo de irregularidad sobre la tributación de las donaciones de miembros de la formación.

El sumario del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona -en el que ha sido imputado Montoro por el supuesto amaño de leyes a cambio de importantes sumas de dinero que ciertas empresas pagaban al despacho que fundó (Estudio Económico)-recoge varios mails que revelan la intervención del equipo de Montoro en el texto final que llegó al juez de instrucción.

Uno de esos correos, fechado el 24 de julio de 2014, en plena fase de instrucción del caso Gürtel, es del entonces director de la AEAT, Santiago Menéndez, imputado en este mismo caso de la leyes 'a medida' y que, según obra en la causa, fue la persona que también filtraba a Montoro información fiscal confidencial de personalidades como Rafael Nadal, Josep Pique o Esperanza Aguirre, entre otros.

En ese mail Menéndez envió adjunto el borrador del informe, que él mismo firmaba, sobre las cuentas del PP (que había ordenado el juez Ruz) al jefe de gabinete de Montoro, Miguel Ferré, quien figura igualmente entre los 23 investigados por el juzgado tarraconense.

«Mañana se entregará este informe al juez», le adelantó Menéndez a Ferré. El exdirector de la AEAT, además, avanzaba a la mano derecha de Montoro las principales líneas del documento, que ya eran bastante favorables para los intereses del partido que entones lideraba Mariano Rajoy. «Las conclusiones son que las donaciones recibidas están exentas del Impuesto sobre Sociedades, ya que el único requisito es que se hayan destinado a finalidades propias del Partido».

Posteriormente a este primer correo, el sumario del Juzgado de Tarragona recoge otra serie de mails en los que responsables del equipo de Montoro proponen e introducen modificaciones al informe original: «Diego, yo añadiría un párrafo general al principio indicando algo así -Antonio lo puede completar y poner más bonito-»; «echo en falta rebatir un poco la pregunta 2»; «la consulta no contradice en ningún caso lo que dice el informe»…

«El PP no es como Cáritas»

Meses después de esas modificaciones, otra serie de correos, con el título «Tributos establece una doctrina contraria a Montoro: el PP no es como Cáritas», reflejaba la preocupación entre los funcionarios de la AEAT por las conclusiones exculpatorio sobre el informe sobre las donaciones en el PP y el riesgo de que el juez Ruz les pidiera que justificaran su criterio. «Si nos pide un informe en el que examinásemos el efecto de nuestro criterio, sin modificarlo con los presupuestos de hecho, que no derecho, del caso concreto... Crucemos los dedos. Y ya guardo silencio», apunta este correo.

Las instrucciones desde la cúpula del ministerio a los técnicos de Hacienda sobre el famoso informe sobre el PP fueron continuas, según constantan esos correos electrónicos. «La AEAT ya ha justificado varias veces su criterio que no se opone frontalmente a lo que se dice en la consulta, toda vez que la nuestra, como te digo, es genérica. Nosotros ahora debemos reiterar esa generalidad, no podemos hacer otra cosa. Y la AEAT tampoco debe decir nada de nuestra consulta que es lo que hoy tenemos encima de la mesa. Y solo espero que el juez no nos pregunte específicamente o nos pida aclaración...», explicaba otro correo.

Un último mail confirma que la AEAT de Menéndez filtraba a Montoro y su círculo todos los movimientos de la Audiencia Nacional en el 'caso Gürtel', incluso el calendario. El entonces director de Hacienda mandó al despacho del ministro un mail en 2017: «Anexo una nota sobre la fecha y contenido de las comparecencias que se van a realizar en el 'caso Gürtel' por parte de funcionarios de la Agencia. La primera de estas comparecencias será el día 17 de julio. El pasado viernes hubo una reunión en Fiscalía para preparar las primeras comparecencias de julio».