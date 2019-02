Directo | Más dice que fue de Puigdemont la idea de hacer «un segundo referéndum» de independencia tras el 14-N

Melchor Saiz Pardo

Sobre los apercibimientos para suspender la proposición de ley del referéndum. Auto de 19 de septiembre de 2017. Insiste en que la Mesa no podía valorar la constitucionalidad. "La jurisprudencia hasta el momento era no entrar en el fondo. Y a partir de ahí hay un cambio de jurisprudencia. No sé si por razones políticas. O por un cambio en el Constitucional. En la Mesa de Parlament siempre hemos tenido en cuenta la libertad de expresión, el pluralismo político... los derechos fundamentales no cambian, pueden cambiar los jueces". Verdadero alegato de Forcadell.