En directo | Rufian llama a la izquierda a dar respuesta a la gente con «miedo» y legislar en «orden, seguridad y defensa»

10:07

El líder del PP ha reprochado a Sánchez que haya tardado tanto en comparecer y que no lleve un plan claro de rearme. Además, le ha pedido que convoque un Debate sobre el estado de la Nación. «La ecuación es muy sencilla»: «Si España necesita un plan de Defensa y sus socios se lo bloquean, España necesita un nuevo Gobierno, así de simple», señala. «El escollo es su Gobierno y no usted. No tiene Presupuestos, no tiene mayoría, no tiene nada. Va a tener que elegir: o se somete a las Cortes o a las urnas. Son las únicas salidas dignas que hay y usted no escogerá ninguna», finaliza.