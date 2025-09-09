La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar»

Carolina Perles, la tercera esposa del exministro José Luis Ábalos, ha relatado en el programa de Telecinco 'El precio de... la corrupción' sus 20 años ... de relación, 13 de ellos de matrimonio, y su visión como testigo de referencia del ascenso y caída del que fuera secretario de Organización del PSOE, investigado por graves delitos en la causa especial que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas.

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar después de dejar de ser ministro. Alguna vez he visto que se iba con alguna cantidad más de lo normal, inusual, más de mil euros; no sé qué hacía con él», explicó Perles tras mostrar el espacio televisivo la imagen de un sobre, presuntamente de Ábalos, con varios billetes de 50 euros y al menos dos de 100. Precisamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad policial encargada del 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' en el Supremo, está elaborando en la actualidad un informe patrimonial (tanto nacional como extranjero) pedido por el juez Leopoldo Puente sobre el que fuera titular de Transportes entre 2018 y 2021.

Perles, valenciana de 50 años y madre de dos hijos menores con Ábalos, ha abordado también cuestiones de su vida privada con el actual diputado del Grupo Mixto -«me ha tratado de arruinar mi vida», afirmó- pero, fundamentalmente, pese a las 16 horas de grabación previa, el programa se ha centrado en difundir su testimonio sobre la deriva judicial. Para ello, el espacio presentado por Santi Acosta -una entrevista que Ábalos intentó este lunes que un juzgado evitara emitir- ha tenido como compareciente estrella a Víctor de Aldama, el empresario investigado en dos causas (una de ellas por el presunto fraude de IVA de más de 180 millones de euros con hidrocarburos que no se mencionó en el programa), y que se ha presentado entre lágrimas como una víctima corrompida por Ábalos y su asesor ministerial, Koldo García.

Según De Aldama, él en persona les dio «dos o tres millones de euros» en total a ambos por las comisiones ilegales, dádivas o regalos por el amaño de contratos a su favor. «Me dicen que si no es así, no hay trabajo», aseguró balbuceante el «conseguidor» confeso de la red corrupta en su intervención televisiva, pese que en su declaración ante el juez en el alto tribunal elevó está cantidad «a entre 3,5 y 4 millones».

En medio de estas menciones a Koldo, Perles ha cebado su testimonio cargando con dureza contra el que fuera asesor ministerial y consejero de Puertos del Estado y Renfe. «Es un matón, un portero de puticlub. Graba conversaciones de gente que se lo ha dado todo, vende a la persona que le puso en el Gobierno», explica la interviniente, que asegura que Santos Cerdán -predecesor de Ábalos en PSOE y en prisión preventiva por esta causa- «le colocó en Transportes para poder maniobrar».

«José me decía que no fuera tan dura con Koldo. Pero entraba y salía de mi casa cuando quería, sin permiso. Una empleada del hogar me reveló que Koldo le avisó de que todo lo que pasara allí lo tenía que saber. Cuando entró él en nuestra vida José cambió de actitud. Entonces le prohibí entrar en mi hogar», señaló.

Las «pastillitas azules»

Perles, que en medio de la grabación recibió la llamada de la Policía Nacional por el robo en una vivienda familiar, relató también algún incidente personal con su exmarido. «Tras descubrir que en su ordenador había muchas carpetas de chicas hubo un forcejeo en el que termino con el brazo lesionado. Me frenó hablar con la Policía mis dos hijos menores. Entonces él me dijo algo que no olvidaré: 'Te vas a ir como una inmigrante fracasada, un accidente lo tiene cualquiera'», afirmó. Un miedo que le llevó a hacer fotos de un coche que le «regalaron» para ver que no estaba manipulado.

En otro episodio asegura que se encontró «unas pastillitas azules» en su casa. «Tuve que mirar en internet si era para la tensión, para el corazón, para la circulación...al volver de un viaje ya no estaban esas pastillas de viagra ni el dinero», confiesa Perles, antes de relatar que se casó en 2008 «ilusionada, enamorada, entregada, con la ilusión de tener una vida familiar».

«José Luis se casa súper enamorado. Me dio el anillo en una cena, la iniciativa la tomó él, quería asentar la cabeza. Se implica mucho en la organización de la boda. Pero luego diluvió, nos llevó los anillos la niña. Casi todos los invitados eran de él, invitó a gente del partido. Pensaba que nuestra boda sería para siempre. Así me lo dijo él», rememoró su exesposa, quien aprobó las oposiciones de Policía Local en Valencia dos meses antes de contraer matrimonio, aunque su paso por el cuerpo fue breve.

Del mismo modo, relató una llamada con Pedro Sánchez «en la que el presidente le dijo a José que si iba por libre» y que, tras alertar a varias dirigentes del partido sobre su vida disoluta meses antes de ser cesado, todo fue a peor. «Me han intentado culpabilizar de su cese» en julio de 2021, lamentó Perles, que identificó a dos sus interlocutoras: Adriana Lastra y la exministra Nadia Calviño, a quienes les comentó todo lo que estaba ocurriendo con Ábalos, las mujeres y los gastos exorbitados.