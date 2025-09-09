La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carolina Perles, exesposa de José Luis Ábalos. Telecinco

La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar»

Carolina Perles relata en Telecinco un presunto episodio de malos tratos del diputado, amenazas veladas, el pago por sexo, el hallazgo de «pastillitas azules» y un «cambio de actitud» cuando éste conoció a Koldo, «un matón que graba a la gente que le ha dado todo»

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:03

Carolina Perles, la tercera esposa del exministro José Luis Ábalos, ha relatado en el programa de Telecinco 'El precio de... la corrupción' sus 20 años ... de relación, 13 de ellos de matrimonio, y su visión como testigo de referencia del ascenso y caída del que fuera secretario de Organización del PSOE, investigado por graves delitos en la causa especial que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas.

