La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cuerpo de Coromina en el paraje en el que fue ejecutado Mossos d'Esquadra

Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario

Joan Coromina murió por un disparo de un francotirador en un paraje recóndito de Lleida en enero de 2022

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:03

El conocido como «crimen de la Baronía de Rialb» que durante tres años y medio ha traído de cabeza a los investigadores de los Mossos ... d'Esquadra y de la Guardia Civil, podría haber quedado prácticamente resuelto en las últimas horas. Efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía autonómica catalana y de la Benemérita detuvieron este martes a primera hora a un comandante retirado de la Guardia Civil; a un tío político del ocho veces campeón del mundo de motociclismo de Marc Márquez y de su hermano Álex; y al dueño de un taller de automóviles de Lleida por su supuesta implicación en el asesinato del empresario Joan Coromina Estany, según adelantó 'El Mundo'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
  2. 2 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  3. 3 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  4. 4 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)
  5. 5 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  6. 6 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  7. 7

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  8. 8

    Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones
  9. 9

    El 25% de los alumnos de colegios públicos en la Región de Murcia son ya de origen extranjero
  10. 10 Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario

Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario